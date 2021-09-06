Соперник дал нам необходимое пространство: Тимо Вернер прокомментировал победу над сборной Армении

Нападающий сборной Германии по футболу Тимо Вернер прокомментировал победу над сборной Армении. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на пресс-службу УЕФА, Тимо Вернер подчеркнул, что сборная Армении во время игры предоставила им все необходимое пространство. «Я думаю, что мы при потере мяча делали хороший прессинг, что и стало ключом к победе. Игра с Лихтенштейном не была такой простой с точки зрения борьбы за мяч и быстрой игры. На этот раз у нас получилось лучше», - сказал Вернер, добавив, что в предстоящем матче против Исландии они хотят играть на том же уровне.

5 сентября сборная Армении по футболу в матче квалификационного раунда чемпионата мира с большим счетом 6:0 уступила сборной Германии. После этого поражения сборная Армении сохранила свои 10 очков и в турнирной таблице группы J занимает второе место. Сборная Германии лидирует с 12 очками.