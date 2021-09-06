В Армении за последние сутки проведено 4 307 тестов. Общее число тестов достигло 1 577 162.

По состоянию на 11:00 6 сентября в Армении подтверждено 239 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 446, есть 13 летальных исходов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 245 264 случаев заражения COVID-19, 297 559 из которых вылечились, есть 4 924 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 9 617 пациентов. Зарегистрировано 1 164 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.