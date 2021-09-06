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В Армении подтверждено 239 новых случаев заражения COVID-19

В Армении подтверждено 239 новых случаев заражения COVID-19

В Армении за последние сутки проведено 4 307 тестов. Общее число тестов достигло 1 577 162.

По состоянию на 11:00 6 сентября в  Армении подтверждено 239 новых случаев заражения COVID-19,  вылечились 446, есть 13 летальных исходов.   Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 245 264 случаев заражения COVID-19, 297 559 из которых вылечились, есть 4 924 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 9 617 пациентов. Зарегистрировано 1 164 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной  инфекции, а вследствие другой болезни.


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