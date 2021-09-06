В Ереване, Капане и в некоторых общинах Котайкской области подача газа будет временно прекращена

Для проведения плановых работ 7 сентября газоснабжение в ряде районов столицы и областей подача газа временно будет прекращена.

С 09:00 до 20:00 будет прекращено снабжение газопотребителей домов и прилегающих общественных объектов, расположенных по улицам Теряна, Туманяна, Ханджяна, Абовяна, Налбандяна, проспекту Саят-Новы. С 13:00 до 18:00 часов потребителей многоквартирных домов № 25а и 25б по улице Минасяна города Капан Сюникской области. С 10:00 до 18:00 потребителей городов Раздан, Цахкадзор, сел Солак, Кахси, Лернанист, Джрарат, Агавнадзор, Меградзор, Мармарик, Артаваз, Дзорак, Пюник и прилегающих общественных объектов различного назначения Котайкской области», - как передает «Арменпресс», об этом сообщает ЗАО «Газпром Армения».

Компания просит соблюдать правила безопасности.