В матчах с такими качественными и быстрыми командами так и бывает: Хоакин Капаррос о поражении

Главный тренер сборной Армении по футболу Хоакин Капаррос прокомментировал поражение, которое команда понесла от сборной Германии. Как сообщает «Арменпресс», на пресс-конференции после игры Капаррос подчеркнул, что счет игры - 6:0 говорит об очень многом.

«У немецкой команды было большое преимущество. Мы не смогли показать свои способности. Мы не играли в правильном ритме, не оказали должного давления. Например, в первом тайме мы не допустили никаких нарушений. В матчах с такими качественными и быстрыми командами, имеющими столь высокую технику, так и бывает», - сказал Капаррос.

5 сентября сборная Армении по футболу в матче квалификационного раунда чемпионата мира с большим счетом 6:0 уступила сборной Германии. После этого поражения сборная Армении сохранила свои 10 очков и в турнирной таблице группы J занимает второе место. Сборная Германии лидирует с 12 очками.