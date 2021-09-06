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Начальник ГШ ВС Армении участвовал в церемонии закрытия турнира «Армейские международные игры 2021»

Начальник ГШ ВС Армении участвовал в церемонии закрытия турнира «Армейские международные игры 2021»

Начальник Генштаба ВС Армении, генерал-лейтенант Артак Давтян 4 сентября на полигоне «Алабино» наблюдал за финалом конкурса «Танковый биатлон», проходящего в рамках турнира  «Армейские международные игры 2021».

Об этом «Арменпресс» сообщили в МО Армении, добавив, что лучший результат зафиксировала команда ВС РФ, которая первой пересекла победную линию финиша.

Затем начальник Генштаба ВС РА в подмосковном Центре «Патриот» присутствовал на торжественной церемонии закрытия турнира «Армейские международные игры 2021».


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