В Гюмри прошел праздничный концерт, посвященный 150-летию Александра Спендиаряна

В рамках музыкального фестиваля «Александр Спендиарян-150» во дворе Музея народной архитектуры и городского быта Гюмри 5 сентября состоялся праздничный концерт, посвященный 150-летию известного композитора.

Как сообщает «Арменпресс», на концерте наряду с известными пианистами, народной артисткой Армянской ССР Светланой Навасардян, заслуженным артистом Армении Айком Меликяном, оперными певцами: народным артистом Армении Барсегом Туманяном, заслуженной артисткой Армении Магдой Мкртчян, Государственным струнным квартетом имени Комитаса выступили и юные музыканты: Аида Аванесян, Артем Ионнисян, Артур Григорян, Элен Хачикян, Андрей Курбет, Полина Шарафян и Давид Бабаян.

Выбор места концерта в Гюмри был неслучайным, уверяет директор Дома-музея А. Спендиаряна Марине Отарян. В 1927 году композитор выступил перед воспитанниками Детского дома полигона. Его выступление навсегда осталось в памяти детей-сирот, спасшихся от геноцида. «Год юбилейный, и в рамках этого года мы хотим музыку Спендиаряна представить по всей Армении», - отметила Марине Отарян.

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Ара Хзмалян сообщил Арменпресс, что подобные фестивали также являются акцией общественного самопреодоления. «Присутствие культуры должно быть значительным и постоянным, особенно в регионах и в общинах», - сказал Ара Хзмалян.

Фестиваль организован при содействии Министерства НОКС Армении. По инициативе Дома-музея Александра Спендиаряна.