“Новая книга” -27/21: стихи, столица и медвежонок…

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник Арменпресс знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе Арменпресс выделил три примечательных произведения по 3 категориям, изданных разными издательствами в 2021 году, и уже переданных на суд читателей.

Произведение армянского автора

Армен Бархударян: Frisson

В сборнике стихов Армена Бархударяна «Frisson» затронуты разные темы. Автор изобразил душевные страдания беженца, его глубокую тоску и вожделение возвращения. Эти стихи -своеобразные размышления о силе любви, разочаровании, стремлении жить и созидать и о других вопросах. Книга вышла в свет в издательстве «Эдит принт».

Переводная литература

Роберт Менассе: Столица

В центре событий, разворачивающихся в романе «Столица» австрийского писателя Роберта Менассе, шесть официальных лиц ЕС, ответственных за подготовку мероприятий к годовщине Евросоюза. Праздник запланировано провести в Освенциме, откуда многие предлагают переехать в политическую столицу Европы. Помимо представителей высшего общества, в романе есть и убийца, который какого-то убил важного человека. Перевод с немецкого: Карлена Матиняна; Редактор: Аркменик Никогосян; Книгу издал «Антарес».

Детско-юношеская литература

Майкл Бонд: Медвежонок Паддингтон

Медвежонок Паддингтон пересек океан, и из далекого Перу приплыл в Англию, в Лондон. Здесь он знакомится с миссис Браунер и вскоре становится полноправным членом этой замечательной семьи. Паддингтона в большом городе ждет бесчисленное количество интересных и невероятных приключений и много нового. Перевод: Лусине Айрапетян; Иллюстрации Пегги Фортнум; Книгу издал «Зангак».

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.