Сборная Армении с крупным счетом проиграла Германии

Национальная сборная Армении по футболу в матче отборочного этапа чемпионата мира на поле соперника с крупным счетом 0-6 уступила сборной Германии.

На 6-й минуте матча Серж Гнабри открыл счет. После пропущенного гола сборная Армении расклеилась и в скором времени пропустила второй.

На 15-й минуте Гнабри забил еще один гол. Марко Реус забил гол на 35-й минуте, а Тимо Вернер на 45-й минуте довел счет до 4:0.

Вторую половину немцы провели с большим преимуществом. Во втором тайме немцы забили еще 2 гола. На 53-й минуте 5-й гол забил Йонас Хофманн, а в дополнительное время автором еще одного гола стал Карим Адейеми.

После поражения сборная Армении сохранила свои 10 очков и в турнирной таблице группы J занимает второе место. Сборная Германии лидирует с 12 очками.