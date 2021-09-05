СМИ: военные задержали президента Гвинеи Альфу Конде
Гвинейский новостой портал Guineenews со ссылкой на источники передал в воскресенье, что президент Гвинеи Альфа Конде арестован военными, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
По его данным, в руках поднявшей мятеж группы спецназа во главе с полковником Мамади Думбуя находятся и другие высокопоставленные гвинейские лица. Подтверждения данной информации из официальных источников пока нет.
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