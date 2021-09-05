СМИ: аноним сообщил в Службу безопасности Украины о возможном покушении на Зеленского

Неизвестный сообщил в кол-центр Службы безопасности Украины об угрозе убийства президента страны Владимира Зеленского и возможном нападении на здание Верховной рады. Об этом в воскресенье сообщил источник в Национальной полиции Украины изданию "Вести", передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Отмечается, что сообщение от неизвестного о возможных покушении на президента Украины и нападении на парламент поступило в 15:10 в субботу на электронный адрес кол-центра. Звонивший представился Владимиром Александровичем Георгиевым и сообщил, что слышал о подготовке покушения. В дальнейшем по телефону, с которого был совершен звонок, ответила сотрудница Киево-Печерской лавры. По ее словам, мужчина попросил у нее телефон, чтобы позвонить. Она отметила, что он, вероятно, страдает психическим расстройством и, скорее всего, является бездомным.

Издание пишет, что сейчас местонахождение звонившего неизвестно, полиция проводит расследование. В то же время информация от официальных органов власти отсутствует.