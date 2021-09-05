Время в Ереване: 11:07:36,   5 Сентябрь

В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского

В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского
Президент РФ Владимир Путин чётко подтвердил свою готовность встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, так как отношения двух стран надо исправлять, однако взаимной политической воли из Киева не видно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
"Если говорить о политической воле президента Путина - он ее четко подтвердил и переподтвердил: он готов встречаться, и он считает, что вот то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и по идее это надо, конечно, исправлять. Но пока такой же взаимной политической воли из Киева мы не видим", - сказал Песков на телеканале "Россия 1".

Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]