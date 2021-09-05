В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского
17:01, 5 Сентябрь, 2021
Президент РФ Владимир Путин чётко подтвердил свою готовность встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, так как отношения двух стран надо исправлять, однако взаимной политической воли из Киева не видно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
"Если говорить о политической воле президента Путина - он ее четко подтвердил и переподтвердил: он готов встречаться, и он считает, что вот то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и по идее это надо, конечно, исправлять. Но пока такой же взаимной политической воли из Киева мы не видим", - сказал Песков на телеканале "Россия 1".
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