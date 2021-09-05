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Прекращена подача газа в ряд домов на ул. Мамиконянц и пр. Комитаса

Прекращена подача газа в ряд домов на ул. Мамиконянц и пр. Комитаса

В связи с  проведением аварийно-восстановительных работ 5 сентября в 14:30 остановлено газоснабжение   в ряде многоквартирных  домов на улице Мамиконянц и проспекте Комитаса в административном округе Арабкир города Ереван.

  На ул. Мамиконянца – дома №№  41, 42/44, 44/2.  На проспекте Комитаса – дома №№  49, 49/12, 51, 57/6, 57/7.  

Об этом  Арменпресс сообщили в ЗАО «Газпром Армения».

 


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