Прекращена подача газа в ряд домов на ул. Мамиконянц и пр. Комитаса

В связи с проведением аварийно-восстановительных работ 5 сентября в 14:30 остановлено газоснабжение в ряде многоквартирных домов на улице Мамиконянц и проспекте Комитаса в административном округе Арабкир города Ереван.

На ул. Мамиконянца – дома №№ 41, 42/44, 44/2. На проспекте Комитаса – дома №№ 49, 49/12, 51, 57/6, 57/7.

Об этом Арменпресс сообщили в ЗАО «Газпром Армения».