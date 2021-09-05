СМИ: в Гвинее предприняли попытку государственного переворота

Попытка государственного переворота предпринята в воскресенье в Гвинейской Республике. Об этом сообщил журнал Jeune Afrique на своем портале, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В свою очередь агентство Reuters передает, что военные с оружием в руках находятся перед президентским дворцом в столице Гвинеи городе Конакри. По его данным, единственная трасса, которая ведет с севера Конакри в правительственный квартал на юг города, где расположен президентский дворец, перекрыта солдатами. Высокопоставленный чиновник заявил агентству, что президент Гвинеи Альфа Конде цел и невредим. Однако собеседник Reuters не сообщил подробностей происходящего.

Ранее агентство Agence France-Presse передало, что в правительственном квартале Конакри в воскресенье велась интенсивная стрельба из автоматического оружия. На улицах присутствуют многочисленные военные. Солдаты требуют у прохожих немедленно вернуться в свои дома и не покидать их.

В свою очередь, представитель посольства РФ в Гвинее заявил ТАСС, что в "дипмиссии все в порядке". Посольство РФ в Гвинейской Республике находится в 11 километрах к северо-востоку от президентского дворца, на самой границе правительственного квартала.