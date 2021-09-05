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Папа Римский выразил надежду, что многие страны примут афганских беженцев

Папа Римский выразил надежду, что многие страны примут афганских беженцев

Папа Римский Франциск надеется, что беженцы из Афганистана будут приняты во многих странах, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я молюсь о том, чтобы многие страны приняли и защитили тех, кто ищет новую жизнь, - сказал понтифик во время традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра. - Пусть молодые афганцы получат образование - важнейшее благо для развития человека. И пусть все афганцы, будь то у себя дома, в пути или в других странах, живут в мире и братстве со своими соседями".

Глава Римско-католической церкви также сообщил, что молится за пострадавших из-за урагана "Ида" американцев.


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