Сильный пожар в одном из продуктовых магазинов Гюмри: пожарным удалось потушить его

5 сентября в 05:14 часов Ширакский областной отдел Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что в конце улицы Паруйра Севака в Гюмри горит продуктовый магазин.

На место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда областного отделения Спасательной службы МЧС РА.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, выяснилось, что пожар произошел в продуктовом магазине (около 20 квадратных метров) на улице Паруйра Севака в Гюмри и на прилегающем складе-самострое (около 15 квадратных метров).

Пожар был локализован в 05:45 часов и потушен в 06:22.

Сгорели магазин и соседний склад.