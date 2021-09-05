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Сильный пожар в одном из продуктовых магазинов Гюмри: пожарным удалось потушить его

Сильный пожар в одном из продуктовых магазинов Гюмри: пожарным удалось потушить его

5 сентября в 05:14 часов Ширакский областной  отдел Национального центра  кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что в конце улицы Паруйра Севака  в Гюмри горит продуктовый магазин.

На место выехали 2  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда областного отделения Спасательной  службы  МЧС РА.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, выяснилось, что пожар произошел  в  продуктовом магазине (около 20 квадратных метров) на улице Паруйра Севака  в Гюмри и  на прилегающем складе-самострое  (около 15 квадратных метров).   

Пожар был локализован в 05:45 часов и потушен в 06:22. 

Сгорели магазин и  соседний склад.


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