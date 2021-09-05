Сергей Смбатян проведет 10 концертов в рамках фестиваля InClassica

Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Армении Сергей Смбатян выступил 4 сентября с Российским национальным оркестром и американским пианистом Китом Армстронгом в Дубае — в рамках X Международного фестиваля InClassica.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Государственного симфонического оркестра Армении, в программу концерта вошли произведения Йозефа Гайдна, Вольфганга Амадея Моцарта и Сергея Рахманинова. Спектакли были хорошо приняты публикой.

Сергей Смбатаян проведет в рамках фестиваля InClassica 10 концертов. 5 сентября Государственный симфонический оркестр Армении под его руководством и скрипач Сергей Хачатрян исполнят Скрипичный концерт Арама Хачатуряна. 6 и 8 сентября маэстро Смбатян будет дирижировать оркестром Словакии. 12 и 13 сентября он будет дирижировать симфоническим оркестром Иерусалима. 15 и 16 сентября под его руководством выступит Мальтийский филармонический оркестр, а 23 и 24 сентября — Российский национальный оркестр.

В сопровождении оркестра под руководством дирижера Сергея Смбатяна выступят всемирно известные исполнители: скрипачи Гил Шахам, Дэниел Хоуп, Максим Венгеров, оперный певец, тенор Йозеф Калеян, выдающийся пианист Михаил Плетнев, виолончелисты Стивен Иссерлис, Миша Майский, Александр Князев, бандонеонист Марио Стефано Пьетродарки.

Напомним, X Международный фестиваль классической музыки InClassica был организован Европейским фондом поддержки культуры. Он проводится совместно с SAMIT Event Group. Резидент-композитор фестиваля - Алексей Шор. Следует отметить, что в сопровождении Государственного симфонического оркестра Армении под управлением Сергея Смбатяна выступили также участники финальных туров проходящего в рамках фестиваля Международного конкурса классической фортепианной музыки Classic Piano.

Фото — Евгений Евтюхов / Пресс-центр фестиваля InClassica