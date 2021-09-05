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В ближайшие дни температура воздуха постепенно повысится на 2-3 градуса

В ближайшие дни температура воздуха постепенно повысится на 2-3 градуса

5 сентября, 6-10 сентября на территории республики осадков не ожидается. 

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

5-6 сентября температура воздуха постепенно повысится на 2-3 градуса. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, 5 сентября, 6-10 сентября в Ереване осадков не ожидается.

 

 


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