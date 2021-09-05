В ближайшие дни температура воздуха постепенно повысится на 2-3 градуса

5 сентября, 6-10 сентября на территории республики осадков не ожидается.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

5-6 сентября температура воздуха постепенно повысится на 2-3 градуса.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, 5 сентября, 6-10 сентября в Ереване осадков не ожидается.