Число жертв среди силовиков в результате атаки боевиков ИГ на севере Ирака возросло до 12

Двенадцать сотрудников Федеральной полиции Ирака погибли и еще трое получили ранения в результате атаки, совершенной минувшей ночью боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) к северу от Багдада. Такие данные приводит в воскресенье телеканал As Sumariyah со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщалось ранее, незадолго до полуночи экстремисты напали на блокпост силовиков в одной из деревень района Эр-Рашад в провинции Киркук. Стычки с радикалами длились несколько часов, а направленные на подмогу подкрепления долгое время не могли пробиться к месту столкновений, поскольку все подъезды к нему были заминированы террористами.