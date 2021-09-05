Талибы запретили стрельбу в воздух на территории всего Афганистана

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) обнародовало руководство для местных администраций и военных по запрету на территории всего Афганистана стрельбы в воздух. Текст соответствующего распоряжения в воскресенье разместил в Twitter представитель движения Забихулла Муджахид, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В инструкции, подписанной комиссией по военным делам "Исламского эмирата Афганистан" (самоназвание талибов), отмечается, что "стрельба в воздух в Кабуле и других городах страны приводит к гибели и ранениям людей, а также сеет страх среди мирного населения".

"В связи с этим все военные должностные лица в Кабуле и провинциях, командиры и другие ответственные лица получили указание немедленно арестовывать и обезоруживать стрелявших в воздух. Начальникам полиции Кабула и провинций, а также сотрудникам разведки дано указание принять немедленные и решительные меры для выявления и наказания нарушителей", - говорится в инструкции талибов. Также в тексте документа упоминается, что среди стреляющих в воздух часто есть и сами члены "Талибана", к которым, в соответствии с логикой распоряжения, тоже должны применяться санкции.