Покушение на убийство в Котайкской области: арестован 25-летний мужчина

4 сентября 2021 г. в 21:10 час в Котайкское отделение Полиции РА из Абовянского медицинского центра имени Рубика Арутюняна поступил звонок о том, что к ним обратился 20-летний житель села Котайк, которому поставили диагноз «проникающие ранения левой задней стенки грудной клетки, пневмоторакс».

Как сообщили Арменпресс в Следственном комитете Республики Армения, в результате принятых мер была получена информация, что 3 сентября 2021 года, около 19:30 часов, 25-летний житель села Маяковский Котайкской области РА пошел к жителю села Котайк, занимающемуся ремонтом двигателей автомобиля, в его доме встретил его и его 20-летнего сына. Началась ссора по поводу недобросовестно отремонтированного мотора. Вмешались соседи, разъединили их, молодой человек ушел, пообещав вернуться. Примерно через 30 минут последний вернулся в упомянутый дом, но уже не один – с отцом, матерью и еще с несколькими людьми. Ссора возобновилась уже и с родственниками, а также с находящимися рядом людьми.

Во время ссоры отец 25-летнего мужчины нанес удары деревянной палкой по разным частям тела одного из членов семьи жителя села Котайк, а 25-летний мужчина, не обращая внимания на собравшихся на улице людей, выстрелил из находившегося при нем автомата калибра 5,45 мм, в то же время острым колюще-режущим инструментом предумышленно нанес удары 20-летнему мужчине по жизненно важным органам – задней левой стенке грудной клетки, чем причинил тяжкий вред здоровью последнего.

По данному факту 5 сентября 2021 года в Абовянском отделении Котайкского областного управления Следственного комитета РА возбуждено уголовное дело по статьям п.6 ч.2 ст.34-104, ч.1 ст. 235 и ч.4 ст. 258 Уголовного кодекса РА.

Проведены также другие следственные и судебно-процессуальные действия, в том числе допрос ряда лиц. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В тот же день, в 05:11 часов, 25-летний мужчина добровольно явился в Котайкское отделение полиции, предъявил орудие преступления - автомат типа «АК» с 4 патронами, а также дал признательные показания.

Последний был арестован и допрошен.

Расследование продолжается.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.