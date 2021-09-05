Комитет по туризму отреагировал на факт проведенного в храме Гарни закрытого мероприятия

В Комитет по туризму поступило множество жалоб от представителей отрасли в связи с проведением закрытого мероприятия в храме Гарни.

Как передает Арменпресс, об этом говорится на странице Комитета по туризму в Facebook.

«Мы собираемся инициировать широкое обсуждение этого вопроса - с участием соответствующих ведомств, для регулирования вопроса проведения мероприятий в местах, имеющих для страны историческое, культурное и туристическое значение», - сказали в Комитете.

4 сентября многочисленные пользователи Facebook сообщили, что языческий храм Гарни закрыт для туристов из-за проведенной там свадьбы.