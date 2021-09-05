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Комитет по туризму отреагировал на факт проведенного в храме Гарни закрытого мероприятия

Комитет по туризму отреагировал на факт проведенного в храме Гарни закрытого мероприятия

В  Комитет по туризму поступило множество жалоб от представителей отрасли  в связи с проведением  закрытого  мероприятия в храме Гарни. 

Как  передает Арменпресс, об этом говорится на странице Комитета по туризму в Facebook.

«Мы собираемся  инициировать широкое обсуждение этого вопроса - с участием соответствующих ведомств, для регулирования вопроса проведения мероприятий в местах, имеющих для  страны историческое, культурное и туристическое значение», - сказали в Комитете.

4 сентября многочисленные пользователи Facebook сообщили, что языческий храм Гарни закрыт для туристов из-за проведенной там свадьбы.


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