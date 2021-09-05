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COVID-19: подтверждено 423 новых случая заболевания коронавирусом, 7 человек умерли

COVID-19: подтверждено 423 новых случая заболевания коронавирусом, 7 человек умерли

По состоянию на  11:00 часов 5 сентября, в общей сложности подтверждено 245 025 случаев заболевания коронавирусом, из которых 229 113 – это случаи выздоровления и 4911 - смерти.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве  здравоохранения Республики Армения, в настоящее время лечение от коронавируса проходят 9837 пациентов. Всего было проведено 1 572 855 тестов.

«Таким образом, вчера был проведен 5761 тест, по результатам которых подтверждено  423 новых случая заболевания коронавирусом.  У нас 377 случаев излечения и 7 случаев смерти», - сказали в министерстве. 

Накануне зарегистрировано 2 случая смерти, когда пациенты  болели коронавирусной инфекцией, но умерли от другого заболевания. Всего зарегистрировано 1164 таких случая.

 


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