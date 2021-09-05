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Азербайджанские военнослужащие подожгли участок дороги между селами Норабак и Азат. ЗПЧ

Азербайджанские военнослужащие подожгли участок дороги между селами Норабак и Азат. ЗПЧ

Как сообщает Защитник прав человека РА Арман Татоян, согласно поступившим  сигналам, 4 сентября азербайджанские военнослужащие вновь открыли огонь в районе села Азат Гегаркуникской области РА, по дороге из села Норабак в Азат (в непосредственной близости от азербайджанской позиции).

«По данным на этот момент, сгорело около 40 гектаров пастбищ, трава с которых, из-за дефицита, заготавливается жителями на корм. 

Согласно тем же  сигналам,  в селе Кут новых очагов пожаров нет — это дымящиеся участки, идущие со стороны села в сторону азербайджанских позиций (но речь идет о суверенной территории Республики Армения — о землях, используемых или принадлежащих жителям сел Республики Армения).  Новый пожар возник также у села Сотк.

В результате этих действий азербайджанских военнослужащих, за несколько дней, начиная  с 29 августа,   были уничтожены пастбища и другие травяные участки мирных жителей, люди лишены средств к существованию, что, в свою очередь, усугубляет социальные проблемы людей. 

Пожары представляют собой реальную угрозу для жизни гражданского населения  и всего их имущества. Погодные условия в свою очередь способствуют еще большему распространению.

Указанные сигналы   были проверены сотрудниками Гегаркуникского регионального отделения Защитника прав человека Республики Армения  и подтверждены объективными доказательствами. 

Публикую одно видео.  Все материалы будут обобщены в установленном порядке, проанализированы и отправлены в международные организации, соответствующие органы Республики Армения и общественные организации», - как  передает Арменпресс, написал Защитник прав человека на своей странице в Facebook.


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