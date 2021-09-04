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Врайоне Джракана найдены останки еще одногоармянскоговоеннослужащего

Врайоне Джракана найдены останки еще одногоармянскоговоеннослужащего

В результате поисковых операций, проведенных в южной части оккупированных Азербайджаном территорий, 4 сентября в Джраканском (Джебраильском) районе были обнаружены и доставлены в Степанакертостанки еще одного армянского военнослужащего. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Арцах.

«Его личность будет идентифицирована после судебно-медицинской экспертизыв Армении», - говорится в сообщении. 

За последние 10 месяцев после прекращения огня,  в результате поисков на оккупированных территориях Арцаха спасатели обнаружили и эвакуировали в общей сложности 1656 тел, в том числе и гражданских лиц.

 

 

 


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