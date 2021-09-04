Нота протеста – за использование термина «Нагорно-Карабахская Республика» на сайте правительства РФ

Министерство иностранных делАзербайджана направило в Министерство иностранных делРоссийской Федерации ноту протеста в связи с использованием термина «Нагорно-Карабахская Республика» на правительственном сайте.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили азербайджанские СМИ.

На азербайджанских сайтах отмечается, что российская сторона объяснила это «технической ошибкой», но до сих пор она не устранена.

В Управлении закупок Единой информационной системы Правительства РФ заявка Минобороны РФ на организацию казарменно-жилищного фонда для военных поселений, расположенных в Нагорном Карабахе, на оказание комплексных услуг, была опубликована следующая формулировка. «Для организации казарменно-жилищного фонда военных поселений, расположенных на территории Нагорно-Карабахской Республики, для оказания комплексных услуг».