Время в Ереване: 11:07:36,   4 Сентябрь

Франция продолжит помогатьАрмении в преодолении последствийконфликта НК. Ле Дриан

Франция продолжит помогатьАрмении в преодолении последствийконфликта НК. Ле Дриан

Франция продолжит оказывать Армении помощь в преодолении последствий нагорно-карабахского конфликта, который привел к многочисленным жертвам, и как  сопредседатель Минской группы ОБСЕ – и впредь будет последовательна в поисках путей долгосрочного урегулирования.

Как  передает Арменпресс, об этом говорится в поздравительном послании министра иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана министру иностранных дел Республики Армения Арарату Мирзояну. 

"Уважаемый господин министр, 

по случаю вступления в должность Министра иностранных дел Республики Армения сердечно поздравляю Вас и заранее выражаю удовлетворение и  признательность за перспективу тесного сотрудничества с вами в атмосфере доверия.

В последние месяцы Ваша страна столкнулась с рядом проблем в области безопасности, экономики и здравоохранения. Я хотел бы подтвердить полную поддержку Францией армянского народа, который переживает этот трудный период.

Между Францией и Арменией существуют особенные отношения, основанные на глубоких исторических и культурных связях, дополненных  богатой повесткой дня. Качество армяно-французского политического диалога обязывает нас углублять наше экономическое сотрудничество - с целью, в частности, разблокирования и диверсификации экономики Армении.

Франция продолжит оказывать Армении помощь в преодолении последствий нагорно-карабахского конфликта, который привел к многочисленным жертвам, и как  сопредседатель Минской группы ОБСЕ – и впредь будет последовательна в поисках путей долгосрочного урегулирования.

Если инциденты последних месяцев подчеркивают необходимость работы по демаркации и делимитации границ Вашей страны, то мы хотим, чтобы положительная динамика недавнего обмена военнопленными и картами заминированных зон  помогла восстановить доверие между сторонами. Франция выступает в качестве миротворца в регионе Южного Кавказа и рядом с Арменией – ради  достижения столь  необходимого и  ожидаемого мира.

Еще раз поздравляяВас,  прошу принять, уважаемый господин министр, заверения в моем самом высоком уважении», - написал министр иностранных дел Франции в своем послании.

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]