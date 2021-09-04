Франция продолжит помогатьАрмении в преодолении последствийконфликта НК. Ле Дриан

Франция продолжит оказывать Армении помощь в преодолении последствий нагорно-карабахского конфликта, который привел к многочисленным жертвам, и как сопредседатель Минской группы ОБСЕ – и впредь будет последовательна в поисках путей долгосрочного урегулирования.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в поздравительном послании министра иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана министру иностранных дел Республики Армения Арарату Мирзояну.

"Уважаемый господин министр,

по случаю вступления в должность Министра иностранных дел Республики Армения сердечно поздравляю Вас и заранее выражаю удовлетворение и признательность за перспективу тесного сотрудничества с вами в атмосфере доверия.

В последние месяцы Ваша страна столкнулась с рядом проблем в области безопасности, экономики и здравоохранения. Я хотел бы подтвердить полную поддержку Францией армянского народа, который переживает этот трудный период.

Между Францией и Арменией существуют особенные отношения, основанные на глубоких исторических и культурных связях, дополненных богатой повесткой дня. Качество армяно-французского политического диалога обязывает нас углублять наше экономическое сотрудничество - с целью, в частности, разблокирования и диверсификации экономики Армении.

Франция продолжит оказывать Армении помощь в преодолении последствий нагорно-карабахского конфликта, который привел к многочисленным жертвам, и как сопредседатель Минской группы ОБСЕ – и впредь будет последовательна в поисках путей долгосрочного урегулирования.

Если инциденты последних месяцев подчеркивают необходимость работы по демаркации и делимитации границ Вашей страны, то мы хотим, чтобы положительная динамика недавнего обмена военнопленными и картами заминированных зон помогла восстановить доверие между сторонами. Франция выступает в качестве миротворца в регионе Южного Кавказа и рядом с Арменией – ради достижения столь необходимого и ожидаемого мира.

Еще раз поздравляяВас, прошу принять, уважаемый господин министр, заверения в моем самом высоком уважении», - написал министр иностранных дел Франции в своем послании.