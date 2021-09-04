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Армен Саркисян выразил соболезнование в связи с кончиной Александра Топчяна

Армен Саркисян выразил соболезнование в связи с кончиной Александра Топчяна

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил соболезнования в связи с кончиной Александра Топчяна. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента Республики Армения, в послании, в частности, говорится: 

«С глубокой печалью узнал о смерти Александра Топчяна, переводчика, литературного критика,  лауреата Премии Президента РА, лауреата премии«Мовсес Хоренаци». Александр Топчян своей жизнью, творческой деятельностью был представителем нескольких поколений литературы и литературы,  развивая высокий литературный и художественный вкус нескольких поколений.

Благодаря его уникальному пониманию слова и сути  многие из лучших образцов французской и русской литературы стали доступны нам в армянских переводах. Они стали непреходящим доказательством того, что переводчик Александр Топчян действительно внес неоценимый вклад в нашу культурную среду, уникальной частью которого являются его многожанровые книги, литературные  анализы и статьи.

На протяжении всей своей жизни он достойно выполнял свою миссию радетеля искусства и культуры, оставив свои литературные заслуги ярким следом в памяти публики,  любящей и понимающей искусство. 

Я выражаю свои глубочайшие соболезнования и слова утешения семье, родным, друзьям и собратьям по перу Александра Топчяна».


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