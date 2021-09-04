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Компаниям Twitter, Telegram и Facebook грозят большие штрафы за запрещенныйконтент

Компаниям Twitter, Telegram и Facebook грозят большие штрафы за запрещенныйконтент

Твиттеру грозит штраф в 16 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент.

Как  передает Арменпресс со ссылкой на  ТАСС, в 422 Мировом судебном участке Таганского района сообщается, что соответствующие протоколы об административных правонарушениях еще будут обсуждаться.

Суд заявил, что Facebook также грозит штраф в размере 40 миллионов рублей за то, что он не удалил запрещенный контент. 

Telegram также может получить штраф в размере 16 млн рублей за отказ в удалении запрещенного контента.


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