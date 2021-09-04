Нарек Овакимян— заместитель директора Департамента функционирования внутренних рынков ЕЭК

Нарек Овакимян назначен заместителем директора Департамента функционирования внутренних рынков Евразийской экономической комиссии.

Об этом Арменпресс стало известно со страницы ЕЭК в Facebook.

Нарек Патваканович Овакимян родился 18 декабря 1988 года в Ереване (Республика Армения).

В 2010 году окончил Ереванский государственный университет, получив степень бакалавра экономики.В 2018 году – Масариков университет в Брно (Чехия), получив степень магистра финансов.

С 2019 года – аспирант факультета агробизнеса и экономики Национального аграрного университета Армении.

2013-2015 гг. Он занимал различные должности в ЗАО «Международная энергетическая корпорация».

С декабря 2018 года по март 2019 года ˗ руководитель проекта «Внедрение аграрного страхования в РА» (г. Ереван).

С марта 2019 года по февраль 2020 года ˗ заместитель исполнительного директора Национального агентства аграрного страхования (г. Ереван).

С марта 2020 года по март 2021 года являлся помощником министра по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии.

С 1 сентября 2021 года назначен заместителем директора департамента функционирования внутренних рынков Евразийской экономической комиссии.