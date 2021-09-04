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Миротворцы РФ обеспечили безопасность работ по восстановлению мобильной связи и Интернет в НК

Миротворцы РФ обеспечили безопасность работ по восстановлению мобильной связи и Интернет в НК

Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили безопасное восстановление вышки сотовой связи для обеспечения около 5 тыс. жителей отдаленных районов Нагорного Карабаха качественной мобильной связью и высокоскоростным интернетом.

Как передает Арменпресс, заявление об этом распространило Минобороны РФ.

В Мардакертском районе вблизи линии разграничения сторон сотрудники телекоммуникационных сетей под контролем российских миротворцев провели ремонтно-восстановительные работы на антенно-мачтовых сооружениях сотовой связи и замену ретрансляционного оборудования

 

 


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