Россия намерена подписать соглашение с Индией о совместном производстве автомата АК-203

Россия намерена подписать с Индией соглашение на лицензионное производство 7,62-миллиметровых автоматов АК-203 в этой стране в ближайшее время.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ-2021) сообщила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Валерия Решетникова.

«Рассчитываем в ближайшей перспективе достигнуть всех договоренностей и подписать контракт. В настоящее время переговоры с индийскими партнерами по организации производства автоматов АК-203 на совместном предприятии в городе Корва продолжаются. Мы ведем поиск решений, удовлетворяющих обе стороны, в частности по вопросу, касающемуся выплат Индией лицензионных платежей», - сообщила Решетникова.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы –«Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире».