Время в Ереване: 11:07:36,   4 Сентябрь

Соединенные Штаты попросили Финляндию принять беженцев из Афганистана

Соединенные Штаты попросили Финляндию принять беженцев из Афганистана

Вашингтон обратился к властям Финляндии с просьбой принять из Афганистана самые различные группы людей - от членов предыдущего правительства до женщин-судей. 

Как  передает Арменпресс, об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

«Американцы обратились к Финляндии с просьбой принять специалистов в различных областях. В одну из групп входят ключевые фигуры бывшего правительства - правозащитники, жизни которых угрожает опасность. Другая группа - образованные женщины, теряющие работу. Сообщается, что в стране работает около 250 женщин-судей», - сказалминистр.  

Ранее МИД Финляндии сообщал, что около 500 афганцев прибыли в страну для работы в миротворческих миссиях в стране, Евросоюзе.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]