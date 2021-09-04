В рамках празднования героической битвы при Муса-Даге состоятся различные мероприятия

Государственная филармония Армении и земляческий союз «Муса лер» выступит с культурными инициативами в рамках торжеств, посвященных героической битве при Муса-Даге.

Как передает Арменпресс, 16 сентября в Концертном зале "Арно Бабаджанян" выступит оркестр народных инструментов Folk-Modern Государственного филармонического оркестра Армении (художественный руководитель, заслуженный артист РА Левон Теванян). Вечером состоится показ фильма Ара Ваануни «Муса Даг-88 - год Дракона»

18 сентября этнографический ансамбль «Акунк» и ансамбль традиционной песни и танца «Карин» выступят с концертом в Мемориале героической битвы при Муса-Даге.

Героическая битва при Муса-Даге — это 53-дневная самооборона жителей армянских деревень вокруг Муса-Дага от турецких регулярных и нерегулярных войск. Резня армянского мирного населения была частью запланированного Геноцида армян, но армянское население сел Муса-Дага, предвидя приближающуюся опасность, поднялось на Муса-Даг, и началасьставшая исторической самооборона. В конце концов, французские и британские корабли, увидев надпись самообороны «Христиане в опасности», пришли на помощь, переправив 4231 армянина- участника самообороны в Египет, где многие позже стали частью Французскогоармянского легиона. Вдохновленный этими событиями, австрийский писатель Франц Верфель написал в 1933 году роман «Сорок дней Муса-Дага».