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В Арцахе подтверждено 4 новых случая заболевания коронавирусом

В Арцахе подтверждено 4 новых случая заболевания коронавирусом

По состоянию на 4 сентября, в Арцахе подтверждено 4 новых случая заболевания коронавирусом.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах. 

За сутки  было проведено 52 теста. С начала 2021 года лабораторное обследование на коронавируспрошли11 747 граждан, у  1070 из них тесты дали положительный результат.

В настоящее время в Арцахе проходят стационарное лечение 25 инфицированных коронавирусом, состояние здоровья 2 пациентов врачи оценивают как тяжелое, а пациенты с легкой формой протекания заболевания получают амбулаторное лечение - на дому.

 

 


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