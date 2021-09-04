Блинкен подтвердил приверженностьсодействиюво всеобъемлющем урегулировании конфликта НК

США в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ подтверждают готовность работать с властями Армении с целью содействия всеобъемлющему политическому урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в поздравительном послании, направленном госсекретарем США Энтони Блинкеномминистру ИД Республики АрменияАрарату Мирзояну.

«Уважаемый господин министр,

сердечно поздравляю Вас с назначением на пост министра иностранных дел. Соединенные Штаты имеют давнюю приверженность поддержке демократических устремлений народа Армении, и мы надеемся на сотрудничество с Вами – с целью построения более прочных двусторонних связей, основанных на общих демократических ценностях.

Как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, мы подтверждаем нашу готовность работать с вами – с целью поддержания всеобъемлющего и долгосрочного политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Приветствуем скорейшее возобновление предметных переговоров в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Соединенные Штаты являются партнером Вашего правительства в укреплении верховенства закона, в борьбе с коррупцией и развитии демократических институтов, что должно идти параллельно с защитой прав человека и основных свобод. Команда посольства США в Ереване готова помочь Вам иВашему правительству в сохранении прочных связей между нашими двумя странами. Вместе мы сможем продвигать наши общие интересы в суверенном, демократическом, мирном и процветающем будущем Армении», - говорится в послании.