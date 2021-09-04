В Сербии арестован разыскиваемый со стороны РА вице-главамиссии Северной Македонии при ОБСЕ

На основании объявленного властями Армении международного розыска, сербские правоохранительные органы арестовали заместителя главы миссии Северной Македонии при ОБСЕ Миле Миленковски. По данным правоохранительных органов Армении, в 2018 году три дипломата из Северной Македонии во главе с Миленковски вывезли из Армении представителяпрежней власти, обвиненного в хищении крупных сумм.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал Alsat-M.

Миленковски был арестован 27 августа при переходе через пограничный переход "Прешево" для въезда на территорию Северной Македонии. Это подтвердили в МИД Сербии.