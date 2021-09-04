Армине Григорян освобождена с должности советника президента Республики Арцах
4 сентября президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ, согласно которому Армине Гариевна Григорян освобождена с должности советника президента Республики Арцах по собственному заявлению.
Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 11:30 COVID-19: в Армении подтвержден 621 новый случай, 12 человек скончались
- 11:25 Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Армения поздравил с Днем сотрудника МЧС
- 11:19 Армине Григорян освобождена с должности советника президента Республики Арцах
- 11:02 Европейские индексы - 03-09-21
- 11:00 Американские индексы - 03-09-21
- 10:59 Цены на цветные металлы - 03-09-21
- 10:58 Цены на драгоценные металлы выросли - 03-09-21
- 10:56 Цены на нефть снизились - 03-09-21
- 10:50 "Айастани Анрапетутюн". Для фундаментальной военной промышленности нужно взаимодействие 5 сфер
- 10:45 "Айастани Анрапетутюн". Балканские страны вновь в центре внимания Турции
- 03.09-21:57 Министр обороны Армении принял посла Королевства Нидерландов
- 03.09-20:44 МО РФ опровергло заявление МО Азербайджана
- 03.09-20:17 Артур Гоюнян освобожден с должности и.о. начальника уголовно-исполнительной службы
- 03.09-19:25 С 3 сентября КПП на армяно-грузинской границе будут работать в 12-часовом режиме
- 03.09-19:04 Соглашение о едином рынке газа в ЕАЭС может быть подписано в 2022 году
- 03.09-18:59 Из больницы Армена Чарчяна доставили в УИУ
- 03.09-18:49 Прибывший из Ирана грузовик перевернулся и упал в ущелье. Водитель скончался
- 03.09-18:33 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 03-09-21
- 03.09-18:33 Азиатские индексы выросли - 03-09-21
- 03.09-18:26 Тигран Хачатрян принял посла Великобритании в Армении Джона Галлахера
- 03.09-18:20 Анонс мероприятий на 4 августа
- 03.09-18:19 Армения нуждается в серьезной поддержке международных партнеров в вопросе освобождения военнопленных: министр юстиции
- 03.09-18:12 В МИД Арцаха установлена мемориальная доска погибшего в ходе войны Ерванду Гаджияну
- 03.09-18:07 В Гадрутском районе были найдены останки еще одного армянского военнослужащего
- 03.09-17:47 В Ереване отметят 874-летие Москвы: состоится множество различных мероприятий
16:41, 28.08.2021
Просмотрели 1851 раз Активисты азербайджанской оппозиции подвергаются преследованиям и за пределами страны. BBC
14:26, 28.08.2021
Просмотрели 1213 раз Из-за проникновения тропических потоков температура воздуха в Армении поднимется на 3-4 градуса
12:57, 29.08.2021
Просмотрели 937 раз Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Казахстана
11:09, 29.08.2021
Просмотрели 907 раз COVID-19: в Армении подтверждено 383 новых случая
15:57, 28.08.2021
Просмотрели 900 раз Арестован ответственный офицер артдивизиона N-ской в/ч АО, участвовавшего в 44- дневной войне