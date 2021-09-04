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Армине Григорян освобождена с должности советника президента Республики Арцах

Армине Григорян освобождена с должности советника президента Республики Арцах

4 сентября президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ, согласно которому Армине Гариевна Григорян освобождена с должности советника президента Республики Арцах по собственному заявлению. 

Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

 

 


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