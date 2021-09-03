Министр обороны Армении принял посла Королевства Нидерландов

Министр обороны Армении Аршак Карапетян 3 сентября принял Чрезвычайного и Полномочного посла Королевства Нидерландов в Республике Армения Нико Схермерса.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в начале встречи посол Схермерс поздравил Аршака Карапетяна со вступлением в должность министра обороны. По просьбе посла министр обороны представил ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

Собеседники обменялись мнениями о региональной и международной обстановке безопасности, возможностях сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.