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Министр обороны Армении принял посла Королевства Нидерландов

Министр обороны Армении принял посла Королевства Нидерландов

Министр обороны Армении Аршак Карапетян 3 сентября принял Чрезвычайного и Полномочного посла Королевства Нидерландов в Республике Армения Нико Схермерса.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в начале встречи посол Схермерс поздравил Аршака Карапетяна со вступлением в должность министра обороны. По просьбе посла министр обороны представил ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

Собеседники обменялись мнениями о региональной и международной обстановке безопасности, возможностях сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.


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