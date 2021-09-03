Решением премьер-министра Артур Гоюнян освобожден с должности и.о. начальника уголовно-исполнительной службы министерства юстиции Армении. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт e-gov.am.

Гоюнян занимал должность начальника уголовно-исполнительной службы министерства юстиции с 11 июля 2019 года.