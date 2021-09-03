С 3 сентября КПП на армяно-грузинской границе будут работать в 12-часовом режиме

Контрольно-пропускные пункты на армяно-грузинской границе с 3 сентября будут открыты с 10:00 до 22:00 часов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает посольство Армении в Грузии.

"Сообщаем также, что дети до 6 лет, въезжающие в Республику Армения с 6 сентября, освобождаются от обязательного прохождения теста PCR», - говорится в сообщении.