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Из больницы Армена Чарчяна доставили в УИУ

Из больницы Армена Чарчяна доставили в УИУ

Член  фракции «Айастан» Национального Собрания Республики Армения, бывший директор МЦ «Измирлян» Армен Чарчян доставлен из больницы в  уголовно-исправительное учреждение. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщил его адвокат Эрик Алексанян.

Состояние здоровья Армена Чарчяна резко ухудшилось, и  его доставили в гражданскую больницу.

Армен Чарчян, избранный депутат от списка блока партии «Айастан», был арестован в связи с делом о принуждении сотрудников МЦ «Измирлян» к участию во внеочередных выборах в Национальное Собрание - по подозрению в совершении умышленного преступления, предусмотренного п.2 ч.4 ст. 154.2 УК РА  (подкуп избирателей, получение взятки, нарушение запрета  на благотворительность во время выборов или воспрепятствование свободному волеизъявлению избирателя), рассматриваемого в  ССС Республики Армения.   23 июня суд удовлетворил ходатайство следователя ССС об избрании в качестве меры пресечения - арест Армена Чарчяна. Обвинение Чарчян не принимает.

 

 

 

 

 


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