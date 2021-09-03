Из больницы Армена Чарчяна доставили в УИУ

Член фракции «Айастан» Национального Собрания Республики Армения, бывший директор МЦ «Измирлян» Армен Чарчян доставлен из больницы в уголовно-исправительное учреждение.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил его адвокат Эрик Алексанян.

Состояние здоровья Армена Чарчяна резко ухудшилось, и его доставили в гражданскую больницу.

Армен Чарчян, избранный депутат от списка блока партии «Айастан», был арестован в связи с делом о принуждении сотрудников МЦ «Измирлян» к участию во внеочередных выборах в Национальное Собрание - по подозрению в совершении умышленного преступления, предусмотренного п.2 ч.4 ст. 154.2 УК РА (подкуп избирателей, получение взятки, нарушение запрета на благотворительность во время выборов или воспрепятствование свободному волеизъявлению избирателя), рассматриваемого в ССС Республики Армения. 23 июня суд удовлетворил ходатайство следователя ССС об избрании в качестве меры пресечения - арест Армена Чарчяна. Обвинение Чарчян не принимает.