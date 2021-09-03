Прибывший из Ирана грузовик перевернулся и упал в ущелье. Водитель скончался

3 сентября около 12:30 часов, грузовик IVECO (водитель - гражданин Ирана), совершив поворот на 365-м километре межгосударственной автомобильной дороги Ереван-Мегри, съехал с проезжей части и врезался в ограждение левой стороны дороги. Грузовик перевернулся и скатился в ущелье у дороги примерно на 200 метров.

Водитель скончался на месте в результате телесных повреждений.

Как сообщили Арменпресс в Следственном комитете РА, в Сюникском областном следственном управлении Следственного комитета Республики Армения готовятся материалы по факту происшествия.