Азиатские индексы выросли - 03-09-21

ТОКИО, 3 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 3 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 2.05% и составил 29128.11 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.61% и составил 2015.45 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.43% и составил 3581.73 пункта, а HANG SENG снизился на 0.72% и составил 25901.99 пункта.