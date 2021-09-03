Экс-премьер Грузии начал предвыборную кампанию в Тбилиси

Экс-премьер – лидер партии "Для Грузии" и кандидат в мэры Тбилиси Георгий Гахария официально начал свою предвыборную кампанию в столице, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Свою первую встречу с избирателями Гахария провел в Исанском районе вместе с кандидатом в мажоритарные депутаты этого района от партии "Для Грузии" Татой Хведелиани.

Гахария рассказал избирателям, как много значит для него Тбилиси, город, где он родился, вырос и получил образование.

"О чем мы говорим, то и делаем. Мы не даем ложных обещаний людям, тем самым мы не оскорбляем ни себя, ни других. Если есть что-то, что не может быть сделано, мы так и скажем, что это не может быть сделано. Вы меня знаете – я допустил много ошибок, но я и много сделал. Что я говорил, то и делал, и я знал, чему служил", – заявил Гахария.

По словам бывшего премьера, его партия идет на выборы, чтобы дать гражданам страны возможность достойно жить и достойно содержать свою семью, а для этого в грузинскую политику должны прийти новые люди.

"В этой стране нет ничего важнее добросовестности и профессионализма. Мы годами ходим по одному и тому же кругу, мы устали смотреть на одни и те же лица – мы должны открыть молодым путь в политику", – заявил Гахария.

Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.

Партия "Для Грузии" одного из самых популярных премьер-министров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", ушедшего в оппозицию, Георгия Гахария появилась в июне. По итогам большинства опросов занимает третье место в рейтинге после правящей партии "Грузинская мечта" и главной оппозиционной силы "Единое национальное движение".