«Золотой абрикос» - инструмент общественного самопреодоления: Ара Хзмалян о значении фестиваля

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Ара Хзмалян проведению в Ереване XVIII Международного кинофестиваля «Золотой абрикос» придает очень важное значение в вопросе повышения культурного рейтинга Армении, заверяя, что в настоящее время фестивали превратились в общественные акции самопреодоления.

Как сообщает «Арменпресс», Хзмалян сказал об этом на пресс-конференции 3 сентября, посвященной фестивалю.

«В послевоенной ситуации фестивали превратились в акции общественного самопреодоления. Этим мы, по сути, подтверждаем непрерывность жизни, культурных процессов и общественных связей. В такой ситуации, в этих условиях нужно найти силы и не дать завершиться важнейшим процессам. Это не просто акция по преодолению внутреннего морально-психологического состояния», - подчеркнул замминистра, напомнив, что во время пандемии трудно приглашать людей международно признанных людей, обеспечивать живое общение, что в таких условиях превышает цели истинные задачи и цели фестиваля.

По его словам, из-за деятельности многих информационных площадок Армению иногда воспринимают как раздираемую войной страну, а присутствие на мероприятиях международных гостей позволит опровергнуть это представление, и не позволит на международном информационном поле позиционировать Армению таким образом и представлять ее как опасную, рискованную воюющую страну.

Касаясь фильмов фестиваля, Ара Хзмалян сказал, что в рамках «Золотого абрикоса» широкой публике будут представлены фильмы, которые помогут понять, как общество преодолевало кризисы в разных исторических реалиях и регионах. «Через кино мы дадим обществу ориентиры, поможем не ослабить волю и оптимизм, не ослабить восприятие государства и государственности и ответственности каждого перед государством», - подчеркнул он.

С 3 по 10 октября 2021 года пройдет XVIII Ереванский международный кинофестиваль «Золотой абрикос». На фестивале соберутся всемирно известные кинематографисты, будут показаны фильмы разных жанров и разных содержаний.

Анжела Амбарцумян