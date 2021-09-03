10 человек смогут бесплатно учиться в колледже Кампус Сити Йоркского университета

Европейский колледж Кампус Сити Йоркского университета, находящийся в Греции, организует в Ереване двухлетнюю заочную магистерскую программу.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство науки, образования, культуры и спорта РА.

«Колледж Кампус Сити предлагает одно стипендиальное место для сотрудников Министерства образования, науки, культуры и спорта с высшим образованием, имеющим не менее трех лет опыта работы, старше 24 лет, с отличным знанием английского языка (Toefl 89-90, чтение-18 баллов, умение слушать-17 баллов, умение писать-17 баллов, умение говорить-20 баллов, или IELTS 6.5 или CAE (А or В)», - отмечается в сообщении министерства.

Стипендиальное место предлагается по следующим 6 направлениям:

MBA in General Management,

MBA in Marketing,

MBA in Finance,

MBA in Logistics and Supply Chain Managment,

MBA in Healthcare Management,

ΜΒΑ in Human Resource Management.

Обучение может быть организовано двумя способами: в существующем формате и 3 учебными визитами (Executive mode) или онлайн-обучением и 3 учебными визитами (Executive mode blended).

Обучение оплачивает руководство университета, а все расходы, связанные с визитами, - участники.

Окончательный выбор будет делать руководство университета, с учетом как успеваемости, так и следующих критериев:

Профессиональный опыт (профессиональный и управленческий опыт);

Академическая квалификация (степень бакалавра аккредитованного ВУЗа или другая степень высшего образования с соответствующей успеваемостью).

Другие критерии (целеустремленность, готовность приложить достаточно времени и усилий в программе, способности, общественная и профессиональная готовность, а также поддержка работодателя).

Желающие до 1 октября должны в Управление внешних связей и диаспоры министерства представить заявление (форма прилагается), копию паспорта, диплома и соответствующих документов, подтверждающих знание языка, рекомендательное письмо, мотивационное письмо и автобиографию (на английском языке).