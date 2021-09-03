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Правительственный сайт РФ использовал термин «Республика Нагорный Карабах»

Правительственный сайт РФ использовал термин «Республика Нагорный Карабах»

На сайте единой информационной системы правительства России был использован термин «Республика Нагорный Карабах».

Как передает «Арменпресс», в разделе закупок на сайте была опубликована заявка Министерства обороны России на организацию и оказание услуг по комплексному обслуживанию казарменно-жилищного фонда военных поселков в Нагорном Карабахе.

В опубликованной заявке есть следующая формулировка:

«За организацию, оказание услуг комплексного обслуживания казарменно-жилищного фонда военных поселков, расположенных на территории Республики Нагорный Карабах …»

На сайте заявка была опубликована 13 августа 2021 года.

Общая стоимость заявки - 151 млн 414 000 88 рублей.


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