9 юношей и девушек из Армении получат степень магистра по стипендии Chevening в Великобритании

9 юношей и девушек из Армении в сентябре отправятся в Великобританию, чтобы по стипендии Chevening пройти бесплатные магистерские программы.

Как передает «Арменпресс», это сообщение распространило посольство Великобритании в Армении.

«2 сентября посол Великобритании Джон Галлахер организовал прощальный прием для девяти стипендиатов программы Chevening, выбранных из Армении, которые в 2021-2022 гг. получат степень магистра британского университета. Посол вручил им сертификаты, пожелал успехов в учебе и в начинаниях», - говорится в сообщении.

По данным посольства, Chevening - это стипендиальная программа правительства Великобритании, которая финансируется партнерскими организациями Министерством иностранных дел и Министерством сотрудничества. Она обеспечена полным годичным финансированием молодых людей, обладающих лидерскими качествами, для получения степени магистра в любом британском университете.

«С 1983 года благодаря Chevening около 50 000 профессионалов со всего мира получили возможность обучиться в Соединенном Королевстве.

На сегодняшний день стипендии Chevening из Армении получили около 170 человек, в том числе и правительственные чиновники, члены парламента, представители гражданского общества, профессионалы СМИ, сотрудники международных организаций и бизнесмены», - рассказали в посольстве.

Стипендиаты Chevening 2021-2022 годов:

Арнольд Варданян, Эдинбургский университет, Права человека;

Лилит Петросян, Лондонский университет Коринн Мари, Право;

Нуне Арутюнян, Лондонская школа экономики и политических наук, Управление развитием;

Арпине Ароян, Лондонская школа экономики и политологии, Гендер, медиа и культура;

Эгине Гукасян, Университетский колледж Лондона, Риски, катастрофы и протовостояние;

Сона Матинян, Университет Лидса, Психология бизнеса;

Давид Дадалян, Лондонский университет Метрополитен, Здравоохранение и управление социальным обеспечением и политика;

Лусине Снхчян, Лондонская школа экономики и политических наук, Менеджмент, информационные системы Digital;

Асмик Мовсесян, Университетский колледж Лондона, Право;

Согласно сообщению посольства, в настоящее время принимаются заявки на 2022-2023 учебный год. Заявки принимаются до 2 ноября на сайте www.chevening.org/apply

Для получения дополнительной информации о Chevening посетите сайт www.chevening.org/apply или страницу посольства Великобритании в Facebook (@BritishEmbassyYerevan) и Twitter (@UKinArmenia).