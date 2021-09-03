Президенты Украины и США согласовали дорожную карту в отношениях, и это очень важно - Яценюк

Президенты Украины и США согласовали четкую повестку дня в двусторонних отношениях, о чем свидетельствует обнародованное совместное заявление о стратегическом партнерстве.

Об этом сказал председатель Киевского форума по вопросам безопасности, Премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк во время онлайн-дискуссии КФБ․ Как передает Арменпресс, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу КФБ.

Комментируя совместное заявление Украины и США, политик заявил: «Это определенный план действий между нашими двумя странами. Это очень четко определенные результаты, которые должны быть достигнуты украинской стороной. И очень четко определены цели, достижение которых должно быть поддержано властями США. Очень важно, что оба президента согласовали четко определенную повестку дня и дорожную карту».

В то же время председатель КФБ вспомнил о нескольких вопросах, которые еще необходимо решить. В частности, речь идет о российском проект «Северный поток-2», который Яценюк назвал «антиамериканским, антиукраинским и антиевропейским». Однако этот вопрос, по его словам, не является двостороонним и предусматривает «как минимум сотрудничество между Украиной, Германией, Европейским Союзом и Соединенными Штатами».

Кроме того, по его мнению, нужно больше обсуждать вопрос минского процесса, который, по определению Яценюка, зашел в тупик. «И опять-таки, это не двусторонний вопрос, а как минимум трехсторонний вопрос между Украиной, Францией, Германией, плюс Соединенные Штаты», - отметил политик.

В то же время Яценюк назвал встречу президентов Украины и США «несомненно хорошей».

Как сообщалось, 1 сентября в Вашингтоне состоялась встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена.