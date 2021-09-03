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30 журналистов из тюркоязычных стран посетили Шуши

30 журналистов из тюркоязычных стран посетили Шуши

30 журналистов из Турции, Казахстана, Киргизии, Узбекистана посетили Шуши.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу». Журналисты посетили Шуши в рамках программы, организованной Советом сотрудничества тюркоязычных государств.

Прибывшие из этих государств журналисты, помимо Шуши, побывали также в районах Варанда (Физули), Джракан (Джабраил), Акна (Агдам), перешедших под контроль Азербайджана после 44-дневной войны.


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